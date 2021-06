Ora il Telepass è anche Pay Per Use

Anche Telepass sposa la logica del “pay per use“. Quello che in precedenza era un abbonamento annuale semplice ora apre una opzione nuova per gli utenti che vorranno farne uso: si tratta di un abbonamento mensile che si attiva e disattiva in base all'uso: lo si paga nei mesi in cui si viaggia, non lo si paga nei mesi in cui non si fa uso di autostrade.

Oltre il 70% dei pagamenti autostradali avvengono attraverso le “porte” Telepass. Stiamo parlando del servizio di pagamento cashless a maggior penetrazione presente sul mercato, non solo italiano. Oggi con il nuovo Telepass “Pay Per Use” ci rivolgiamo a quel 30% che ancora utilizza carte di pagamento o contanti per pagare il pedaggio Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass

Telepass Pay Per Use

L'annuncio è giunto in giornata dal gruppo Telepass, ricordando inoltre quanti e quali servizi siano accessibili tramite medesimo strumento:

Paghi automaticamente il pedaggio in autostrada, usi i parcheggi convenzionati e acquisti i biglietti per il traghetto dello stretto di Messina, tutto senza code né contanti! Non solo, attivi il servizio Area C Milano per entrate in centro città senza ticket e utilizzi il pratico servizio Memo in App per non dimenticare le scadenze importanti dei tuoi veicoli.

Il costo è pari a 2,50 euro, con l'unica formula mensile consentita. Il pagamento non dovrà essere sospeso dall'utente, ma sarà automatico. Insomma: 2,50 euro nei mesi in cui se ne farà uso, zero spese nei mesi in cui non se ne farà uso alcuno. Telepass punta ovviamente ad aumentare i servizi nel tempo, così da aumentare l'appetibilità del progetto e rendere il “pay per use” sempre più legato ad un uso continuativo.

Questi i dettagli relativi ai costi dello strumento: