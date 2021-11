Temperatura e umidità: il comfort costa poco e vale tanto

Non tutti fanno sufficientemente caso al fatto che la salubrità degli ambienti interni di una abitazione dipende in gran parte da due fattori: temperatura e umidità. Il nostro corpo è calibrato da madre natura per avvertire gli eccessi, lanciando allarmi che possano stimolare un qualche intervento correttivo, ma in molti casi semplicemente ignoriamo queste avvisaglie e subiamo situazioni non ottimali pagandone pegno con raffreddori, irritazioni delle vie aeree, gola secca e altri fastidi. Misurare e monitorare nel tempo questi due parametri è dunque importante, così da comprendere come sia possibile migliorare le ore passate in casa a beneficio della salute di tutti. Quanto costa tutto ciò? 13,59 euro, qui.

Govee: temperatura e umidità

Il dispositivo è una produzione Govee che su Amazon ha già raccolto centinaia di recensioni positive e che in queste ore è in sconto con risparmio del 15%: un modo come un altro per portare in vetrina un device che è utile soprattutto in questo periodo: l'accensione dei termosifoni, il cambiamento di stagione, le prime stufette accese e altri cambiamenti mutano repentinamente le condizioni dell'aria in casa e costringono ad una rivisitazione delle abitudini estive. Aprire o non aprire le finestre? Usare o non usare un umidificatore? Quali sono le condizioni ideali?

Il sensore misura temperatura e umidità, tiene traccia dei massimi e dei minimi, ma soprattutto invia i dati all'app tramite Bluetooth per consentire una registrazione continua dei dati al fine di un monitoraggio più approfondito (anche su più stanze). I dati sono estremamente precisi ed apposite notifiche informano circa il rientro dei parametri entro le soglie preimpostate.

Avere la temperatura troppo alta può essere un problema, così come averla troppo bassa non può essere tollerato; avere troppa umidità può portare problemi sia alla casa che a chi ci vive, ma avere l'aria secca può essere di estremo e sottile fastidio quotidiano. Govee non risolve il problema, ma consente di identificarlo con precisione chirurgica: la reazione successiva potrà essere mirata e risolutiva, comprendendo cause e conseguenze di comportamenti non corretti o di semplici esigenze che l'abitazione manifesta per sue caratteristiche naturali.

Basta poco per stare meglio. Anche solo 13,59 euro possono bastare.