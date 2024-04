Bilancia hi-tech Xiaomi: in forma con questo sconto

Con l’arrivo della bella stagione, lo sconto del 24% su Xiaomi Mi Smart Scale 2 calza a pennello. Si tratta di una bilancia pesapersone dalle funzionalità hi-tech, che fornisce un aiuto concreto per rimettersi in forma e per tenere sotto controllo il proprio benessere. Oggi la puoi acquistare a un prezzo davvero conveniente, approfittando di un forte risparmio rispetto alla spesa prevista dal listino ufficiale.

Xiaomi Mi Smart Scale 2: la bilancia pesapersone smart

Integra diversi sensori di pressione che permettono di eseguire il test dell’equilibrio ed è adatta a pesare anche gli oggetti. Dispone di un display LED che si mostra solo quando necessario, testimoniando un’attenzione al design in linea con il marchio. La connettività wireless avviene tramite Bluetooth, per trasmettere le informazioni a un’applicazione su smartphone. Si alimenta con tre batterie AAA e può misurare dai 100 grammi ai 150 chilogrammi. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, puoi acquistare Xiaomi Mi Smart Scale 2 al prezzo finale di soli 18,99 euro invece diu 24,99 euro come da listino. Lo sconto del 24% è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello e cogliere al volo l’occasione. Le oltre 6.200 recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messa alla prova la promuovono con un voto medio che sfiora la perfezione, pari a 4,6/5 stelle.

È venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con disponibilità immediata (fino al sold out) e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni per chi effettua subito l’ordine. Probabilmente andrà a ruba: il consiglio per gli interessati è di verificare le tempistiche nella pagina dedicata.