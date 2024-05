Carta Igienica Tenderly Carezza di Latte al 50% di SCONTO

Su Amazon è follia pura. Oggi la Carta Igienica Tenderly Carezza di Latte è in offerta speciale al 50% di sconto. In pratica 6 rotoli li paghi a metà prezzo! Cosa stai aspettando? Acquistali subito a soli 1,99 euro, invece di 3,99 euro. Si tratta di un prodotto fantastico dedicato all’igiene e cura personale.

La confezione contiene ben 6 rotoli. Fai la scorta per non rimanere più senza. Le fibre naturali di latte Qmilk la rendono eccezionalmente morbida al tatto e delicata sulle parti più sensibili. In pratica è come ricevere una carezza ad ogni utilizzo. La consegna gratis è inclusa nel tuo abbonamento a Prime.

Carta Igienica Tenderly Carezza di Latte: perfetta per tutta la famiglia

Ideale per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccini, la Carta Igienica Tenderly Carezza di Latte è un prodotto veramente fantastico. Nonostante sia estremamente morbida, è incredibilmente resistente e in grado di pulire in un attimo anche lo sporco più insidioso.

La nuova formula Soft Care, con estratti naturali di malva e calendula, è stata pensata anche per le pelli più sensibili. Si tratta dell’unica carta igienica realizzata con fibre naturali di latte 100%. Vivi ogni gesto quotidiano con cura e delicatezza.

Scegli questa soluzione per tutti i giorni. Oltre al risparmio ti assicuri una qualità introvabile in altri prodotti. Acquistala adesso in offerta speciale a soli 1,99 euro, invece di 3,99 euro. Questo sconto del 50% lo trovi solo su Amazon per i clienti Prime. Approfittane prima che termini subito.