Ring Intercom ed Echo Pop, insieme, a SOLI 56,99€

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che propone, insieme, Ring Intercom ed Echo Pop. I due dispositivi, acquistati nello stesso pacchetto, costano solo 55,99 euro, grazie al forte sconto di cui approfittare in questo momento sull’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile.

Smart home, bundle 2-in-1: sconto su Ring Intercom ed Echo Pop

Il primo è il prodotto che rende smart il citofono tradizionale, semplice e veloce da installare, aggiungendo funzionalità avanzate come il controllo da remoto e la possibilità di comunicare con i visitatori da ovunque, tramite un’applicazione sullo smartphone. Il secondo, invece, è il più compatto tra gli smart speaker con Alexa, dotato di una qualità audio elevata e dimensioni ridotte, adatto alle stanze più piccole della casa. Per maggiori informazioni e per verificare la compatibilità rimandiamo alla scheda del bundle.

Insieme, i due dispositivi Ring Intercom ed Echo Pop (quest’ultimo nella colorazione Bianco ghiaccio visibile qui sopra) sono in forte sconto al prezzo finale di soli 56,99 euro. La riduzione della spesa è applicata in automatico, non serve attivare coupon né inserire codici promozionali. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo che scadrà presto, non sappiamo con certezza quando.

A occuparsi della vendita e della spedizione è ovviamente Amazon, assicurando inoltre la consegna gratuita a casa prevista già entro domani a chi effettua l’ordine in questo momento. Risparmia sull’acquisto separato e porta a casa tua due prodotti per la smart home, uno in grado di rendere intelligente il citofono che già hai all’ingresso e l’altro perfetto per ascoltare, musica, podcast e interagire con l’intelligenza artificiale di Alexa mediante comandi vocali.