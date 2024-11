Bundle smart home: 2 Echo Dot e 1 presa smart, affare a -89,99€

Grazie a questa offerta a tempo di Amazon puoi portarti a casa il bundle che include 2 Echo Dot di quinta generazione e 1 presa smart Sengled con un risparmio di ben 89,99 euro rispetto ai prezzi del listino ufficiale. Acquista il pacchetto a soli 54,99 euro, entro domani arriverà a casa tua, così da poterla trasformare in una smart home.

Due Echo Dot e una presa smart a prezzo stracciato

Per quanto riguarda lo smart speaker con Alexa non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di un altoparlante intelligente, perfetto sia per l’ascolto della musica e dei podcast che per controllare le apparecchiature, gli elettrodomestici e gli impianti di illuminazione. È proposto nella colorazione Antracite visibile qui sotto. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

In merito alla smart plug, invece, supporta fino a 2.300 W, si collega alla rete Wi-Fi domestica e integra il supporto per il nuovo standard Matter oltre che per Alexa e Google Home. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Compra tutto insieme, al prezzo finale di soli 54,99 euro. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo, che rimarrà dunque online solo per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora, prima che sia troppo tardi, il rischio del sold out è dietro l’angolo.

Ricapitolando: il costo di ogni Echo Dot di quinta generazione, da listino, è 64,99 euro. Quello della presa smart di Sengled è invece 14,99 euro. In totale si raggiungerebbero i 144,97 euro, ma grazie al forte sconto di oggi sul bundle puoi risparmiare ben 89,99 euro. La disponibilità è immediata con vendita e spedizione gestite da Amazon, senza dimenticare la consegna gratuita assicurata in un giorno.