Casa al sicuro mentre sei in vacanza: l'offerta sul bundle Tapo

L’offerta a tempo di Amazon sul bundle per la sicurezza della casa ti permette di acquistare due unità di Tapo C200P2 a un prezzo molto conveniente. È la telecamera di TP-Link per la videosorveglianza. Così, potrai installarne una puntata sulla porta di ingresso e l’altra in salotto. È compatibile con Alexa e Assistente Google per il controllo vocale a mani libere.

Tapo C200 mantiene la casa al sicuro quando sei via

È in grado di effettuare registrazioni in Full HD con immagini nitide e sempre dettagliate. Grazie alla funzione Pan e Tilt può ruotare di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale, coprendo ogni angolo della stanza in cui è posizionata. La visione notturna avanzata assicura un’osservazione chiara fino a 9 metri di distanza, anche in totale oscurità. mentre il rilevamento del movimento con notifiche immediate avvisa in tempo reale di eventuali intrusioni e l’allarme luminoso e sonoro contribuisce a dissuadere i visitatori indesiderati. C’è poi il sistema audio bidirezionale per comunicare facilmente da remoto, tramite il microfono e l’altoparlante integrati Lo slot al suo interno può ospirare schede microSD fino a 512 GB per un’archiviazione locale sicura, senza costi di abbonamento. Nella descrizione completa trovi tutti gli altri dettagli che cerchi.

Approfitta dello sconto e acquista il bundle con due telecamere Tapo C200 di TP-Link per la videosorveglianza della casa al prezzo finale di 39,98 euro.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe risultare disponibile ancora per poco: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.