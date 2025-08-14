 Casa al sicuro mentre sei in vacanza: l'offerta sul bundle Tapo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Casa al sicuro mentre sei in vacanza: l'offerta sul bundle Tapo

Il bundle che include due telecamere di videosorveglianza TP-Link Tapo C200 è in sconto su Amazon: giusto in tempo per le vacanze estive.
Casa al sicuro mentre sei in vacanza: l'offerta sul bundle Tapo
Tecnologia Casa e Domotica
Il bundle che include due telecamere di videosorveglianza TP-Link Tapo C200 è in sconto su Amazon: giusto in tempo per le vacanze estive.

L’offerta a tempo di Amazon sul bundle per la sicurezza della casa ti permette di acquistare due unità di Tapo C200P2 a un prezzo molto conveniente. È la telecamera di TP-Link per la videosorveglianza. Così, potrai installarne una puntata sulla porta di ingresso e l’altra in salotto. È compatibile con Alexa e Assistente Google per il controllo vocale a mani libere.

Compra il bundle Tapo in offerta

Tapo C200 mantiene la casa al sicuro quando sei via

È in grado di effettuare registrazioni in Full HD con immagini nitide e sempre dettagliate. Grazie alla funzione Pan e Tilt può ruotare di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale, coprendo ogni angolo della stanza in cui è posizionata. La visione notturna avanzata assicura un’osservazione chiara fino a 9 metri di distanza, anche in totale oscurità. mentre il rilevamento del movimento con notifiche immediate avvisa in tempo reale di eventuali intrusioni e l’allarme luminoso e sonoro contribuisce a dissuadere i visitatori indesiderati. C’è poi il sistema audio bidirezionale per comunicare facilmente da remoto, tramite il microfono e l’altoparlante integrati Lo slot al suo interno può ospirare schede microSD fino a 512 GB per un’archiviazione locale sicura, senza costi di abbonamento. Nella descrizione completa trovi tutti gli altri dettagli che cerchi.

Le caratteristiche della telecamera TP-Link Tapo C200 per la videosorveglianza della casa

Approfitta dello sconto e acquista il bundle con due telecamere Tapo C200 di TP-Link per la videosorveglianza della casa al prezzo finale di 39,98 euro.

Tapo TP-Link C200P2 Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera Sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento, Contiene 2 C200

Compra il bundle Tapo in offerta

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe risultare disponibile ancora per poco: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Matter 1.4.2: configurazione iniziale solo con Wi-Fi

Matter 1.4.2: configurazione iniziale solo con Wi-Fi
Un'estate fresca con il condizionatore portatile HOMCOM: la promo

Un'estate fresca con il condizionatore portatile HOMCOM: la promo
ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro
Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto

Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto
Matter 1.4.2: configurazione iniziale solo con Wi-Fi

Matter 1.4.2: configurazione iniziale solo con Wi-Fi
Un'estate fresca con il condizionatore portatile HOMCOM: la promo

Un'estate fresca con il condizionatore portatile HOMCOM: la promo
ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI al MINIMO STORICO: -100 euro
Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto

Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
14 ago 2025
Link copiato negli appunti