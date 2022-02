Tenda Nova MW3, il Wi-Fi mesh per tutti: economico ed efficiente!

Puoi finalmente dire addio alle zone buie lasciate dalla rete wireless, stavolta ad un prezzo accessibile grazie al kit Tenda Nova MW3. Una soluzione che con meno di 80 euro su Amazon ti consente di coprire l’intero appartamento o un piccolo locale commerciale con la rete Wi-Fi ad alta velocità.

Sistema Wi-Fi mesh Tenda Nova MW3: caratteristiche tecniche

Il sistema si compone di 3 dispositivi: un router primario e due satelliti. Il design è piuttosto minimale e, soprattutto, compatto consentendo di collocare i device praticamente ovunque. L’installazione, inoltre, è estremamente semplice grazie all’app Tenda Wi-Fi che in soli 3 passaggi ti permette di avere la rete pronta all’uso in pochi secondi. Da qui potrai anche gestire tutte le impostazioni relative alla rete, come le funzioni di parental control. Attraverso quest’ultimo potrai stabilire l’orario di accesso alla rete, i siti disponibili e la durata della navigazione per la massima protezione dei più piccoli. Da questo punto di vista una soluzione decisamente flessibile e facile da utilizzare, ideale per la vita quotidiana.

La velocità offerta è di ben 120Mbps grazie ad una configurazione dual band che sfrutta le frequenze a 2,4 e 5 Ghz. Il raggio si estende per ben 300m2 garantendo una copertura perfetta per appartamenti di grandi dimensioni o case su più livelli. La capacità di gestire fino a 40 dispositivi connessi la rende una buona alternativa anche per i piccoli locali commerciali che intendono offrire un servizio in più per i propri clienti. Non manca, infatti, la possibilità di generare una rete dedicata agli ospiti che permette di condividere la rete con altri utenti, mantenendo la massima privacy e sicurezza. In ogni caso, non mancano le porte RJ45 per collegare dispositivi come i computer direttamente via cavo così da avere una maggiore stabilità e velocità di connessione.

Il sistema Tenda Nova MW3 è disponibile su Amazon a soli 78,98 euro, rappresentando senza dubbio la migliore scelta per rapporto qualità/prezzo.