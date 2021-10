Tenda Nova MW5c: il Wi-Fi Mesh al prezzo più basso di sempre

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori kit Wi-Fi mesh per rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato. Si tratta del Tenda Nova MW5c, un pacchetto composto da 3 dispositivi che ti permetterà di dire addio alle zone buie lasciate dal modem principale, oggi al minimo storico su Amazon.

Kit Wi-Fi Mesh Tenda Nova MW5c: caratteristiche tecniche

Il kit, come suggerito in apertura, include 3 dispositivi: un router e due satelliti, per una copertura complessiva di ben 325m2. Una soluzione perfetta per abitazioni di grandi dimensioni o case su più livelli, così come per i locali commerciali. Il kit, infatti, permette di collegare fino a ben 80 dispositivi contemporaneamente, con la massima stabilità e velocità della rete. I device sfruttano una connessione dual band che fornisce una velocità massima di 1200Mbps, perfettamente compatibile con le reti in Fibra. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione Tenda WiFi APP, che con pochi e semplici passaggi guidati permette di avere la rete pronta all’utilizzo in una manciata di minuti. Ottimo anche il design estremamente compatto e minimale, che permette di posizionare i dispositivi ovunque adattandosi a qualsiasi tipo di arredamento.

Trattandosi di un dispositivo di rete, l’azienda ha posto particolare attenzione al fattore sicurezza. È possibile generare una rete “guest” dedicata agli ospiti, in modo da condividere la connessione mantenendo la massima privacy. Non manca il parental control, che consente di gestire gli accessi per ogni singolo dispositivo, inclusi i siti disponibili, le fasce orarie ed il tempo di navigazione. Interessante anche l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Questa consente di gestire i dispositivi direttamente con la propria voce, oltre che tutti gli accessori dedicati alla smart home connessi alla rete. In conclusione, un pacchetto completo perfetto per estendere notevolmente la copertura del Wi-Fi, con una spesa piuttosto contenuta.

Grazie ad uno sconto del 36%, il kit Wi-Fi mesh Tenda Nova MW5c è acquistabile su Amazon a soli 76,49 euro per un risparmio di 42,50 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso mai registrato sul portale leader dell’e-commerce.