Tennis Masters 1000 Montecarlo: dove vedere l'evento?

Il Tennis Master 1000 Montecarlo 2022 è un evento che si terrà sui campi monegaschi dall’11 al 18 aprile.

Con la prima edizione tenutasi nell’ormai remoto 1897, si tratta di uno dei tornei tennistici più antichi al mondo e, proprio per questo motivo, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della disciplina.

La competizione, tornata dopo un anno di assenza a causa della situazione pandemica, vedrà tutti i big mondiali del tennis affrontarsi sui famosi campi di terra rossa del principato. Novak Djokovic, Rafa Nadal così come gli azzurri Fabio Fognini (detentore del torneo) e Jannik Sinner sono pronti a darsi battaglia per l’ambito titolo.

Per quanto riguarda il territorio italiano, l’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (con canali di riferimenti Sky Sport Arena e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW.

Per chi si trova all’estero però, per poter seguire regolarmente il Tennis Master 1000 Montecarlo 2022 sarà necessario oltre all’abbonamento ai suddetti canali/servizi anche una VPN all’altezza della situazione.

Vuoi seguire il Tennis Masters 1000 Montecarlo dall’estero? Ecco come fare

A causa della geolocalizzazione, pur essendo regolarmente registrato ai servizi può non essere possibile seguire il torneo.

Sotto questo punto di vista, una VPN può offrire un IP italiano anche a chi si trova al di fuori dei confini nazionali. Affinché lo streaming sia fluido e privo di fenomeni fastidiosi come il buffering, è necessario uno strumento in grado di non pesare sulla banda disponibile.

