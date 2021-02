Dispositivo ormai necessario all’ingresso di qualsiasi ufficio, negozio o spazio accessibile dal pubblico, un termometro a infrarossi da parete è lo strumento più efficiente e sicuro per eseguire la misurazione della temperatura in modo rapido, senza alcun tipo di contatto e non richiedendo l’intervento di un operatore. Oggi proponiamo qui il modello di XLY certificato acquistabile su Amazon con il 13% di sconto sul prezzo di listino.

Un termometro a infrarossi da parete in sconto su Amazon

È dotato di un display LCD e di un allarme che suona quando viene rilevata una temperatura troppo bassa (anomalia) o troppo alta (soggetto potenzialmente affetto da febbre). Per l’alimentazione è possibile collegarlo al cavo USB fornito in dotazione oppure installare batterie AA.

La misurazione avviene in un tempo estremamente rapido, circa 0,1 secondi, semplicemente avvicinando la fronte a una distanza pari o inferiore ai 10 centimetri dal sensore. La precisione è garantita da una tolleranza massima di 0,2° C. Tutto questo acquistabile oggi su Amazon al prezzo di soli 33,99 euro invece di 38,99 euro come da listino.