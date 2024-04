Solo 2,71€ per il termometro Pic: è INDISPENSABILE

Indispensabile da tenere in casa, al prezzo stracciato di soli 2,71 euro il termometro Pic per misurare la temperatura del corpo è davvero imperdibile. Adatto a tutti, può tornare utile in qualsiasi momento. Si tratta del modello Vedo Family, con a disposizione tutto ciò che serve per capire in poco tempo (da 60 a 180 secondi) se si ha la febbre.

Pic Vedo Family: il termometro a prezzo stracciato

Il suo segnale acustico integrato avvisa quando la rilevazione è terminata. È inoltre dotato di un allarme che suona quando si superano i 37,8° C. In ogni caso, il risultato è visualizzato molto chiaramente sul display frontale. Tra gli altri punti di forza vale la pena segnalare la visualizzazione dell’ultima misurazione effettuata all’accensione, la resistenza all’acqua e l’utilizzo di una batteria sostituibile di tipo LR41, con un’autonomia che supera le 1.000 misurazioni. L’astuccio di protezione trasparente è incluso. Consulta la descrizione completa per saperne di più.

Al prezzo di soli 2,71 euro, il minimo storico da quando è in vendita grazie allo sconto del 58% sul listino applicato in automatico, il termometro Pic Vedo Family è un affare da cogliere al volo. Si tratta di un dispositivo medico, di conseguenza detraibile ai fini fiscali. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima di un probabile sold out.

È anche possibile contare sulla spedizione gratuita (riservata agli abbonati Prime, se non lo hai ancora fatto puoi iniziare la prova gratis di 30 giorni) per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. La qualità del prodotto è garantita dalle oltre 15.000 recensioni positive pubblicate, con un voto medio molto alto pari a 4,5/5 stelle. Amazon si occupa direttamente della vendita, senza passare da intermediari.