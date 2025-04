Termoventilatore Philips Serie 5000: ora a metà prezzo

Se pensi che l’intelligenza artificiale sia solamente uno svago non hai presente cosa può fare il Termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000. In questa tipologia di prodotto, infatti, l’AI migliora l’efficienza energetica così da permetterti di risparmiare fino al 50% di energia. Se cerchi una soluzione per riscaldare un ambiente, il termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000 è ciò di cui hai bisogno. Ora lo trovi in offerta su Amazon con un super sconto del 52%.

3 ragioni per scegliere Termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000

Riscaldamento ultra-rapido

Efficienza energetica con AI

Controllo smart

Compatto, sicuro, smart: il termoventilatore perfetto per ogni ambiente

Uno dei primi motivi per cui avere in casa o in ufficio il termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000 è che si scalda rapidamente. Grazie alla tecnologia in ceramica PTC, raggiunge la temperatura desiderata in soli 2 secondi. È la soluzione ideale per ambienti fino a 20 m², per avere il riscaldamento migliore senza dover attendere troppo tempo.

Poi a rendere questo termoventilatore un piccolo gioiellino c’è l’app Philips Air+ che consente di controllarlo da remoto, programmarne l’accensione e lo spegnimento e gestirlo anche tramite assistenti vocali (Alexa e Google Assistant).

Inoltre il termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000 prevede un sistema di oscillazione grandangolare di 60° che distribuisce il calore in maniera uniforme in tutta la stanza. Puoi usare il termoventilatore in ogni circostanza, anche durante il sonno notturno, in quanto puoi impostare la temperatura da mantenere senza essere disturbato.

Ideale per chi…

Desidera un riscaldamento rapido ed efficiente per ambienti domestici di medie dimensioni

Cerca un dispositivo che ottimizzi i consumi energetici grazie all’intelligenza artificiale

Vuole controllare il riscaldamento da remoto e integrare il dispositivo nel proprio ecosistema smart home

Comodo, efficiente e facile da trasportare: con il 52% di sconto il termoventilatore in ceramica Philips Serie 5000 è un vero affare.