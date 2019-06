Tetris compie 35 anni, un classico senza tempo

È nell’essenzialità delle sue regole e dei suoi elementi (tetramini) che va ricercata la popolarità di Tetris. In questi giorni la creatura di Leonidovič Pažitnov compie 35 anni. Era il 6 giugno 1984 quando il programmatore russo pubblicava la prima versione del gioco, destinato al computer sovietico Elektronika 60 e divenuto nel tempo il puzzlegame per eccellenza, il rompicapo con il quale le generazioni a venire si sarebbero confrontate e fonte d’ispirazione per una miriade di altri prodotti videoludici.

35 anni di Tetris

Classe 1956, Pažitnov non raccolse i frutti del successo per oltre un decennio, fino a quando nel 1996 diede vita insieme all’olandese Henk Rogers alla The Tetris Company. Anche a questo è dovuta la rapida diffusione del titolo, in breve tempo comparso in molteplici versioni sulle più disparate piattaforme. L’obiettivo è rimasto pressoché lo stesso a tre decenni e mezzo di distanza: impilare i blocchi che cadono dalla parte alta dello schermo in modo da disegnare orizzontalmente delle linee complete, senza alcuno spazio libero, così da eliminarle e proseguire nella partita.

Tra le edizioni più celebri quella che alla fine degli anni ’80 ha accompagnato sul mercato il Game Boy originale. Il portatile Nintendo è stato venduto in alcuni territori proprio con la cartuccia di Tetris in dotazione. Di seguito uno spot TV che non può non toccare il cuore dei retrogamer e di chi ha ormai più di qualche primavera alle spalle.

Qualche curiosità e la versione online

Un paio di curiosità. In un’intervista rilasciata ormai oltre un decennio fa, Pažitnov ha confessato di non essere particolarmente abile con la sua creatura, sottolineando inoltre come uno degli obiettivi fissati in fase di sviluppo fosse quello di dar vita a un titolo in grado di creare dipendenza. Ancora, forse non tutti lo sanno, ma lo stesso programmatore russo qualche anno più tardi ha realizzato un sequel ufficiale, battezzato Welltris e con dinamiche simili all’originale, ma basato su una griglia 3D anziché bidimensionale.

Il modo migliore per celebrare Tetris è giocarlo: disponibile online la versione ufficiale e gratuita, accessibile da qualsiasi browser. Buon divertimento!