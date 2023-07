Threads, arrivano cloni pericolosi negli Store: attenzione!

Il social network rivale di Twitter proposto da Meta è qui: Threads è disponibile su Android e iOS da ormai quasi una settimana, anche se non in Europa, e il successo che sta riscuotendo è sensazionale. A seguire a ruota questo boom di utenti sono naturalmente i soliti sviluppatori che, muniti della loro furbizia, stanno proponendo cloni pericolosi nei principali negozi di applicazioni per smartphone. Esistono, infatti, delle copie di Threads che includono malware o, in alternativa, offrono funzionalità completamente diverse rispetto alla piattaforma social.

Threads ha già i primi cloni

Secondo quanto riportato da TechCrunch, infatti, all’interno dell’App Store di Apple è apparsa l’applicazione “Threads for Insta” tra le più scaricate in Svizzera, Svezia, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi questa settimana. Considerata la mancata disponibilità del servizio ufficiale in Europa, è chiaro che gli utenti più impazienti – specialmente su iOS – si lascino andare alla disattenzione cascando in tranelli banali. In questo caso, indotti a credere che fosse l’app Threads legittima, gli utenti hanno scaricato e installato un clone sviluppato dalla società israeliana SocialKit LTD.

Ma cosa offriva esattamente questa app, poi rimossa tempestivamente da Apple assieme a tutti gli altri progetti dello sviluppatore? Si trattava di un generatore di contenuti che utilizzava l’intelligenza artificiale per creare post. Con quale obiettivo? Non è chiaro, ma al momento non si temono pericoli lato sicurezza per gli utenti.

L’outlet statunitense riporta quindi che Threads for Insta è stato scaricato 300.000 volte, ma non è l’unico clone in circolazione. Nell’App Store è apparso anche “Threads: AI Chatbot & Keyboard”, mentre su Google Play Store è stata individuata l’app “Threads by Instagram” sviluppata dalla società Alphabeticc.

Al momento della stesura della notizia queste copie false del social non sembrano includere malware, bensì ingannano gli utenti e cercano di propinare loro contenuti falsi monetizzando con la pubblicità presente nell’app. Si consiglia, comunque, di evitare il download delle presunte versioni “ufficiali” di Threads negli store principali e di terze parti, almeno fino al rilascio ufficiale da parte di Meta.