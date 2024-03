Thrustmaster: volante e pedali da gaming in FORTE SCONTO

Il volante Thrustmaster T128, insieme alla pedaliera T2PM, è in forte sconto su Amazon. Si tratta dell’occasione perfetta per aggiungere un livello di immersione e coinvolgimento ai giochi di guida. Amazon ha dato il via alla sua Festa delle Offerte di Primavera, con sconti imperdibili su una vasta selezione di prodotti, anche nella categoria dei videogame.

Cosa offre il volante Thrustmaster T128 con pedali

Tra le caratteristiche più importanti segnaliamo il Force Feedback per provare veramente le sensazioni delle gare nella realtà: velocità, superfici, urti e impatti, perdita di aderenza degli pneumatici e così via. Inoltre, il sistema Hybrid Drive di nuova generazione sviluppa il 20% di potenza di più rispetto agli altri volanti di questo tipo. Grazie alla licenza ufficiale è compatibile con i titoli del Game Pass e con quelli del catalogo PlayStation (a seconda della versione scelta). Le oltre 600 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Nella confezione sono inclusi il volante Thrustmaster T128, la pedaliera T2PM, un alimentatore da 48 watt con cavo CA, un sistema di serraggio e vite, un cavo USB, la guida rapida all’installazione e le informazioni sulla garanzia. Grazie allo sconto di oggi puoi acquistare il tutto al prezzo finale di 138 euro (invece di 199 euro come da listino) nella versione per PC e Xbox oppure a 179 euro in quella per PC e PlayStation. In entrambi in casi la spedizione è gratuita.

