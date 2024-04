Ti bastano 30€ per questa cassa bluetooth in OFFERTA LAMPO su Amazon

Perfetto per feste all’aperto o per ascoltare la tua musica preferita dove ti preferisci, anche in doccia, questa cassa bluetooth in offerta lampo oggi su Amazon è un vero affare perché puoi acquistarla a soli 30,38 euro. Hai tempo fino a stasera.

Cassa bluetooth in offerta: le caratteristiche

La Tronsmart T7 Lite è una cassa Bluetooth portatile che offre un’esperienza sonora coinvolgente e una serie di funzionalità avanzate. Con un potente altoparlante a doppia trazione da 24W e un vibratore in lega di alluminio per i bassi, il T7 Lite offre un suono potente e ricco ad alta fedeltà. Grazie al supporto EQ personalizzato e alla commutazione delle luci tramite l’app Tronsmart, puoi personalizzare l’esperienza sonora e visiva in base alle tue esigenze.

L’altoparlante è disponibile in diversi colori e offre tre modalità di illuminazione a LED, che si sincronizzano con la musica per aggiungere vitalità e atmosfera durante le feste. Inoltre, è possibile accoppiare due altoparlanti T7 Lite per creare un sistema stereo wireless, per un’esperienza audio più immersiva.

Dotato dell’ultima versione di Bluetooth 5.3, il T7 Lite offre una connessione più veloce e stabile con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, garantendo una riproduzione senza interruzioni. È inoltre possibile utilizzare una scheda Micro SD/TF per riprodurre musica e accedere a funzionalità come le chiamate in vivavoce e i comandi vocali.

L’altoparlante è progettato per essere altamente portatile e resistente, con una classificazione di impermeabilità IPX7 che lo protegge da schizzi d’acqua e pioggia leggera. Con una batteria da 4.000 mAh, offre fino a 24 ore di riproduzione continua e può essere ricaricato in sole 3-4 ore.

Un altoparlante bluetooth portatile, dal suono potente, con un design accattivante e un prezzo irresistibile: oggi è tuo a soli 30 euro.