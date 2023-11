Tidio, ottimizza il tuo servizio clienti (AI inclusa) con il 35% di sconto

È giunto il momento di ottimizzare il tuo servizio clienti e automatizzare i flussi di vendita con Tidio, e cosa c’è di meglio se non farlo approfittando delle incredibili offerte Black Friday? Tidio offre uno sconto del 35% sui suoi piani premium, un’occasione imperdibile per potenziare la tua azienda e migliorare l’esperienza dei tuoi clienti.

Offri supporto eccellente con l’IA e il sistema di assistenza

Tidio è la soluzione completa per il servizio clienti che ti consente di trasformare i visitatori occasionali del tuo sito web in clienti fedeli attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale, chat dal vivo, chatbot e automazione dell’email marketing.

Ecco alcune tra le funzionalità chiave della piattaforma:

Incrementa i profitti con i chatbot e sfrutta oltre 35 scenari di automazione pronti all’uso per vendere di più. Consiglia prodotti in base all’attività dell’utente, offri sconti, recupera carrelli abbandonati e molto altro;

e sfrutta oltre 35 scenari di automazione pronti all’uso per vendere di più. Consiglia prodotti in base all’attività dell’utente, offri sconti, recupera carrelli abbandonati e molto altro; Genera lead con l’ e-mail marketing : stimola ulteriori acquisti con campagne email. Invia promozioni esclusive e sconti ai tuoi abbonati via email per aumentare l’interazione con il cliente;

: stimola ulteriori acquisti con campagne email. Invia promozioni esclusive e sconti ai tuoi abbonati via email per aumentare l’interazione con il cliente; Potenzia le vendite su diversi canali. Utilizza l’automazione per rispondere alle domande dei clienti e consigliare prodotti sui social media.

Grazie a Lyro AI, risolvi la maggior parte dei tuoi problemi senza perdite di tempo. Lyro AI risolve fino al 70% dei problemi dei clienti senza l’intervento umano, garantendo una risposta a ogni richiesta anche durante picchi di domanda.

Trasforma e-mail, chat e messaggi sui social media in ticket per gestire le richieste dei clienti in modo più efficiente. Assegna i ticket agli agenti, imposta le priorità e aggiungi note o etichette personalizzate per migliorare la soddisfazione del cliente: questi sono soltanto alcuni dei vantaggi di Tidio.

Non perdere l’opportunità di risolvere i problemi dei clienti e automatizzare i flussi di vendita con Tidio. Crea o aggiorna il tuo account approfittando di sconti imbattibili durante questa settimana del Black Friday: subito per te uno sconto del 35% sui piani Premium.

