TikTok pensa a un servizio di streaming musicale

Al momento non vi è ancora alcun annuncio ufficiale, ma solo un brevetto depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), l’ufficio marchi e brevetti statunitense, tuttavia non è assolutamente da escludere l’ipotesi che prossimamente TikTok possa addentrarsi nel mondo dello streaming musicale. A maggio, dell’anno corrente, infatti, è stata approvata la registrazione di “TikTok Music”, un brand depositato dal social che suggerisce gli intendi descritti poc’anzi, tanto nel nome quanto nei contenuti.

TikTok: registrato il brand “TikTok Music”

Nel brevetto si parla di una piattaforma che potrebbe essere impiegata per una varietà di beni e servizi, inclusa un’app mobile che consentirebbe agli utenti di acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica, canzoni, album, testi.

Considerando il fatto che il legame tra TikTok e il panorama musicale è da sempre piuttosto forte e costituisce uno dei punti cardine del servizio, si tratterebbe di una naturale evoluzione di quanto già attualmente disponibile.

TikTok, dunque, potrebbe andare a dare filo da torcere a Spotify, Apple Music ecc., proponendo però una soluzione a stampo maggiormente social, come si intuisce dalla porzione di testo presente nel brevetto che parla della possibilità di trasmettere in streaming audio e video e di commentare musica, canzoni a album, oltre che di modificare e caricare fotografie come copertine per le playlist.

Chiaramente, trattandosi ancora di un brevetto non è dato sapere con precisione quando TikTok farà effettivamente il suo ingresso nel settore dello streaming musicale e soprattutto se alla fine lo farà davvero. I presupposti ci sono tutti. Non resta altro da fare se non attendere per conoscere gli sviluppi della cosa.