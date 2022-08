TikTok per aziende e professionisti: la svolta del web marketing

Se pensavi che TikTok fosse un social per soli adolescenti, sappi che non è così. Sono tantissime le aziende e i brand che da tempo hanno esteso il proprio bacino di utenza anche a questo social in rapida ascesa. Anzi: possiamo tranquillamente affermare che TikTok è stata una vera e propria svolta nel settore del web marketing. Eppure non basta preparare un semplice post e pubblicarlo. Una delle chiavi del successo è, certamente, imparare a comunicare con i giovanissimi che affollano la piattaforma, ma soprattutto apprendere il funzionamento dell’algoritmo e le potenzialità nel seguire i trend del momento.

Insomma: uno strumento davvero potente, che se utilizzato al meglio consentirebbe alla tua attività e / o brand di acquisire decine – se non centinaia – di potenziali nuovi clienti, ogni giorno. Una prospettiva sicuramente allettante. Ma come fare? La soluzione è il corso di TikTok per aziende e professionisti, creato dalla social media strategist Chiara Pinna. Si tratta del primo corso online in italiano su TikTok che permette di ottenere certificato di frequenza finale. La promessa? Poche ore di tecniche marketing per crescere e spopolare sul social.

Le lezioni sono al momento 22, dalla durata complessiva di quasi due ore. Ma il corso è in continuo aggiornamento: verranno perciò pubblicate altre lezioni, man mano che su TikTok saranno aggiunte nuove funzionalità. Ciò che distingue il corso dagli altri, sottolinea l’insegnante, è che avrai la possibilità di vedere il funzionamento della piattaforma direttamente con i tuoi occhi, con l’obiettivo di acquisire contatti e follower potenzialmente interessati al tuo business.

Inizierai con le nozioni di base e imparerai come creare un account TikTok professionale, progettato per attrarre in modo efficace un certo pubblico target. Imparerai, inoltre, a costruire relazioni solide con i tuoi follower, realizzare video semplici, scoprirai le potenzialità di challenge e dei giusti hashtag, nonché delle live (che possono essere anche remunerative). Il corso è integrato con numerosi quiz, compiti e slides, a cui avrai accesso sempre illimitato.

È rivolto a: chi non ha mai utilizzato TikTok, imprenditori e liberi professionisti che vogliono conoscere le reali opportunità di business che offre la piattaforma, e appassionati di comunicazione, creativi, artisti, futuri influencer che vogliono sfruttarlo per il proprio business. Non è necessario alcun requisito, tranne un dispositivo mobile recente (smartphone o tablet andranno benissimo).

Approfittando della promozione Udemy – attiva ancora per poche ore – è possibile inoltre ottenere uno sconto del 78% sull’acquisto del corso. Il prezzo finale sarà così di 18,99 euro anziché 84,99. Maggiori informazioni sul corso e sull’acquisto sono disponibili a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.