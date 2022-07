TikTok: possibile indagine della FTC negli USA

L’ex Presidente Donald Trump ha provato a bloccare TikTok, ma senza successo. Dopo la pubblicazione del report di BuzzFeed News e la successiva conferma dell’azienda cinese, diversi politici statunitensi hanno nuovamente evidenziato i rischi per la privacy degli utenti e per la sicurezza nazionale. Il Select Committee on Intelligence del Senato ha ora chiesto alla FTC di avviare un’indagine.

Nuovi problemi per TikTok, nonostante Oracle

TikTok ha sempre sostenuto di non fornire nessuna informazione al governo cinese. Per dimostrare la massima trasparenza ha deciso di spostare tutti i dati degli utenti statunitensi sui server di Oracle. Tuttavia, come la stessa azienda ha confermato rispondendo ad una lettera inviata da nove senatori repubblicani, alcuni dipendenti che lavorano in Cina possono accedere ai dati da remoto, seguendo rigidi controlli di sicurezza e protocolli di autorizzazione.

Il Select Committee on Intelligence del Senato ha chiesto alla FTC (Federal Trade Commission) di avviare un’indagine su TikTok, in quanto i suoi dirigenti hanno dichiarato il falso sull’accesso ai dati degli utenti statunitensi. La FTC ha l’autorità di verificare se un’azienda mente sulle sue pratiche commerciali.

Nella lettera indirizzata a Lina Khan, i senatori fanno riferimento al report di BuzzFeed News. I dipendenti cinesi di TikTok possono accedere a diverse informazioni (data di nascita, numero di telefono e dati biometrici), quindi il Partito Comunista Cinese potrebbe accedere agli stessi dati. Ciò rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Un membro della FTC ha recentemente chiesto a Google e Apple di rimuovere l’app dai rispettivi store digitali.