Apple e Google devono rimuovere TikTok dagli store

Brendan Carr, membro repubblicano della FCC (Federal Communications Commission), ha inviato una lettera a Tim Cook (Apple) e Sundar Pichai (Google) per chiedere la rimozione di TikTok dagli store iOS e Android, in quanto l’app di ByteDance non rispetta la policy sulla privacy dei due store. Nella lettera viene citato il report di BuzzFeed News che ha rivelato l’accesso ai dati degli utenti statunitensi da parte dei dipendenti dell’azienda cinese.

Dopo aver ascoltato alcune registrazioni audio, BuzzNews Feed ha scoperto che i dipendenti di ByteDance possono accedere dalla Cina ai dati personali degli utenti conservati sui server che si trovano negli Stati Uniti. Ciò potrebbe essere ancora possibile nonostante il recente spostamento dei dati sui server di Oracle. Il commissario Brendan Carr afferma che TikTok non è solo un’app per la condivisione di video divertenti, ma un sofisticato tool di sorveglianza e pertanto rappresenta un serio pericolo per la sicurezza nazionale.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022