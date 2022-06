TikTok: novità per proteggere i consumatori

In seguito ai dialoghi avuti con la Commissione e le autorità nazionali per la protezione dei consumatori, TikTok ha promesso di allineare le sue pratiche alle regole europee in vigore. Alcuni paesi avevano evidenziato i rischi, soprattutto per gli utenti più giovani, derivanti dalla pubblicazione di contenuti inappropriati. L’azienda cinese eviterà così possibili sanzioni in caso di denunce.

TikTok rispetterà le leggi sui consumatori

Il BEUC (organizzazione europea dei consumatori) aveva lanciato a febbraio 2021 un allarme relativo ad alcune pratiche di TikTok. Il social media non ha adeguatamente protetto i bambini da pubblicità nascoste e contenuti inappropriati. Dopo un’approfondita discussione tra le parti, i vertici dell’azienda cinese hanno promesso di modificare le pratiche per rispettare le regole europee che riguardano i consumatori.

Gli utenti possono segnalare annunci pubblicitari e offerte che potrebbero spingere i più giovani all’acquisto di beni o servizi. Una nuova policy vieta contenuti brandizzati che promuovono prodotti o servizi inappropriati, come alcol, sigarette e giochi d’azzardo. I video degli utenti con oltre 10.000 follower saranno esaminati da TikTok prima della pubblicazione.

Una specifica etichetta indicherà se il video contiene inserzioni a pagamento. Verranno infine introdotte nuove regole per gli hashtag e gli utenti potranno segnalare i contenuti brandizzati non chiaramente indicati. Il Consumer Protection Cooperation Network (CPC) monitorerà l’esecuzione degli impegni da parte di TikTok. Le autorità nazionali per la protezione dei dati verificheranno il rispetto delle normative in vigore.