TikTok è l'app più scaricata da inizio anno

È innegabile: TikTok è un vero e proprio successone. La dimostrazione più evidente della cosa è data senza dubbio alcuno dal numero di download che l’app del famoso social network è stata in grado di totalizzare sino a questo momento e più precisamente dall’inizio dell’anno corrente, guadagnandosi il titolo di applicazione più scaricata in assoluto in questo lasso di tempo.

TikTok: 175 milioni di download da inizio anno

Stando infatti ai dati forniti dagli esperti di Sensor Tower, nel primo trimestre del 2022, l’app di TikTok è stata scaricata la bellezza di oltre 175 milioni di volte. Andando ancor più nel dettaglio, si parla di oltre 70 milioni di download effettuati sull’App Store, con una crescita dell’11% rispetto al trimestre precedente in Asia, con tutto il restante della quota relativo solo al Play Store.

Negli Stati Uniti in special modo, TikTok è stata addirittura la migliore app ogni trimestre a partire dal Q1 2021. L’ultima applicazione a superarla è stata Zoom durante il quarto trimestre del 2020, mentre tutte le piattaforme di casa Meta sono rimaste indietro.

Ma non è tutto. Stando alle stime fatte, TikTok continuerà a essere l’applicazione leader del mercato nazionale ancora per molti mesi, salvo ovviamente sorprese e improvvisi cambi di trend che però sono in linea di massima da escludere.

A completare la top 5 insieme a TikTok vi sono poi Instagram, Facebook, WhatsApp e Telegram. Il distacco tra TikTok e il social network guidato da Mark Zuckerberg risulta tuttavia essere abbastanza evidente, in quanto si parla di circa 160 milioni di download.