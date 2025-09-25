TikTok Made in USA: oggi Trump firmerà l'accordo

Già entro le prossime ore, Donald Trump potrebbe firmare l’accordo per la vendita di TikTok a un gruppo di investitori americani. È quanto riferito da NBC News, sulla base di informazioni ottenute direttamente da alti funzionari della Casa Bianca. L’attività del social network negli USA sta dunque per passare nelle mani di una cordata a stelle e strisce, ponendo così fine a una lunga epopea.

Social a stelle e strisce: il futuro di TikTok

Stando a quanto trapelato, la cinese ByteDance che oggi controlla la piattaforma manterrà meno del 20% delle quote. I dati degli utenti saranno immagazzinati all’interno di server collocati fisicamente negli Stati Uniti e gestiti con l’impiego di soluzioni software e cloud messi a disposizione da Oracle.

Sono previste novità anche per quanto riguarda l’algoritmo, costantemente monitorato e perfezionato affinché non siano esercitate influenze da paesi esteri. È quello che si occupa di indicizzare e consigliare i contenuti da vedere, generando un impatto diretto sull’accesso alle informazioni.

Patrioti americani per la piattaforma

Il consiglio di amministrazione incaricato di supervisionare l’attività del social network dovrebbe essere formato da sei membri statunitensi. I nomi non sono ancora stati confermati in via ufficiale, ma tra di loro potrebbe esserci Michael Dell (CEO di Dell Technologies) ed esponenti della famiglia Murdoch (a capo dell’impero che controlla News Corp e Fox Corp). Lo stesso Donald Trump ha definito gli altri persone davvero fantastiche, persone molto importanti , aggiungendo che si tratta di patrioti americani che amano questo paese, quindi penso che faranno un ottimo lavoro .

Al momento, TikTok conta oltre 170 milioni di utenti negli USA. Da anni la piattaforma è considerata un fattore di rischio per la sicurezza nazionale, a causa dei presunti legami tra ByteDance e il governo di Pechino. Il motivo è da ricercare nelle modalità di raccolta e di trattamento dei dati appartenenti ai cittadini americani.