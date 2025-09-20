TikTok: accordo raggiunto sulla vendita o no?

C’era molta attesa per il colloquio telefonico da Donald Trump e Xi Jinping di ieri sera. Alla fine non è arrivata nessuna conferma ufficiale sulla vendita di TikTok. Il post pubblicato dal Presidente degli Stati Uniti su Truth Social è piuttosto vago e contraddittorio. Secondo il Wall Street Journal, il governo statunitense riceverà una “commissione” per la sua intermediazione.

Manca ancora la firma ufficiale

L’intesa sulla vendita di TikTok ad un consorzio guidato da Oracle è stata raggiunta durante i negoziati sui dazi avvenuti a Madrid. Il 16 settembre, Trump ha firmato il quarto ordine esecutivo che proroga la scadenza di altri 90 giorni, quindi fino al 16 dicembre.

I termini dell’accordo dovevano essere divulgati dopo la telefonata tra i due presidenti, ma non c’è ancora nessuna firma ufficiale. Trump ha scritto questo post su Truth Social:

Ho appena concluso una chiamata molto produttiva con il Presidente cinese Xi. Abbiamo fatto progressi su molte questioni molto importanti, tra cui il commercio, il Fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo su TikTok. Ho anche concordato con il Presidente Xi che ci saremmo incontrati al vertice APEC in Corea del Sud, che io sarei andato in Cina all’inizio del prossimo anno e che il Presidente Xi, allo stesso modo, sarebbe venuto negli Stati Uniti al momento opportuno. La chiamata è stata molto positiva, ci sentiremo di nuovo al telefono, apprezzo l’approvazione di TikTok e non vediamo l’ora di incontrarci all’APEC!

All’inizio del post è scritto che sono stati fatti progressi sull’approvazione dell’accordo, mentre alla fine Trump afferma che Xi ha approvato la vendita. ByteDance ha invece pubblicato questo comunicato:

Ringraziamo il Presidente Xi Jinping e il Presidente Donald J. Trump per il loro impegno nel preservare TikTok negli Stati Uniti. ByteDance lavorerà nel rispetto delle leggi vigenti per garantire che TikTok rimanga disponibile per gli utenti americani tramite TikTok U.S.

Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha successivamente dichiarato che l’accordo è stato approvato da Xi, ma deve essere ancora firmato. Non è chiaro però se il controllo del famoso algoritmo di TikTok rimarrà nelle mani cinesi.

Secondo il Wall Street Journal, il governo statunitense riceverà una commissione dagli investitori per la sua attività di intermediazione. Sarà però un pagamento una tantum, a differenza del 15% che dovrebbe essere versato da NVIDIA per la vendita delle GPU H20 in Cina (se non verrà definitivamente bloccata).