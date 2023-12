Tile Mate a -25% è l'OFFERTA IMPERDIBILE di Amazon

Letteralmente un’offerta imperdibile, nel senso che, grazie a questo piccolo dispositivo, non si rischierà più di perdere le chiavi, la valigia o qualunque cosa si sceglierà di abbinargli: oggi Tile Mate è in sconto del 25% su Amazon rispetto al prezzo di listino. Si tratta del tracker Bluetooth compatibile con Android e iOS dotato di un’autonomia che arriva a tre anni.

Non perdere lo sconto su Tile Mate

Dalle dimensioni contenute (3,8×3,8×0,7 centimetri), include un piccolo altoparlante che suona quando c’è bisogno di ritrovarlo, da attivare direttamente dallo smartphone. Inoltre, comunica di continuo con il telefono così da poter risalire alla sua ultima posizione memorizzata: un must quando si esce di casa o si è in viaggio. Il design è studiato per resistere anche all’acqua, grazie alla certificazione IP67. Per altri dettagli fare riferimento alla descrizione completa.

Lo sconto del 25% applicato in automatico da Amazon (che si occupa direttamente di vendita e spedizione) permette di acquistare Tile Mate al prezzo finale di soli 18,79 euro, una spesa davvero contenuta, se si spensa ai guai che può evitare. La colorazione è Nero, come visibile in queste immagini.

Si può inoltre contare sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno se in possesso di un abbonamento Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova). È perfetto anche come regalo di Natale hi-tech da mettere sotto l’albero, per l’eventuale restituzione senza costi aggiuntivi ci sarà tempo fino a fine gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.