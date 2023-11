Tile Mate in sconto (-25%): non perderai più le chiavi

In questo momento, Tile Mate è in sconto del 25% su Amazon. Si tratta di uno dei Bluetooth tracker più apprezzati, dal design compatto e con un’autonomia dichiarata fino a tre anni. Lo si può agganciare al portachiavi o a qualsiasi altro oggetto (oppure al collare di un animale domestico) per non perderlo o per ritrovarlo in caso di smarrimento, grazie alla possibilità di cercarlo attraverso un’applicazione su smartphone. L’offerta di oggi lo rende anche il regalo hi-tech giusto da mettere sotto l’albero in vista del Natale.

Amazon taglia il prezzo di Tile Mate: l’offerta

Il suo raggio d’azione copre una distanza di 76 metri circa. È compatibile con Android e iOS. Può contare sulla resistenza all’acqua grazie alla certificazione IP67. Al suo interno è presente un piccolo altoparlante che suona quando è il momento di localizzarlo e può essere impiegato all’occorrenza per trovare il telefono, quando non si ricorda dove lo si è lasciato: è sufficiente premere due volte il pulsante integrato. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 18,79 euro, invece di 24,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 25% applicato in automatico dall’e-commerce (non servono coupon né codici), Tile Mate è un affare da cogliere al volo. Può diventare anche il regalo di Natale hi-tech giusto: per l’eventuale reso a costo zero ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio. Se scegli di effettuare subito l’ordine, lo riceverai direttamente a casa già entro domani, senza spese extra per il trasporto se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.