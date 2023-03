TIM: le offerte 5G Power con Galaxy S23 e iPhone 14

Pensate per chi fa dello smartphone il proprio alleato quotidiano per la produttività, le offerte 5G Power Premium e 5G Power Executive proposte da TIM includono tutto ciò che serve per essere sempre operativi, anche in movimento, a prezzi davvero convenienti. Rivolte esclusivamente a Partite IVA e aziende, partono da soli 10,99 euro con chiamate illimitate e la velocità garantita dai network di ultima generazione.

5G Power Premium e 5G Power Executive: le offerte TIM

La prima delle due, 5G Power Premium, ha chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili, 50 GB per navigare e lavorare in mobilità, 1.000 SMS e 500 minuti per le telefonate dall’Italia al resto del mondo.

La seconda offerta, 5G Power Executive, incrementa a 150 GB la soglia del traffico dati disponibile per chi fa della collaborazione da remoto e dello smart working le fondamenta sulle quali strutturare le proprie giornate.

Con smartphone top di gamma: Samsung Galaxy S23 e iPhone 14

Non è tutto: con le due offerte 5G Power di TIM (Premium ed Executive) è possibile richiedere anche uno smartphone top di gamma, scegliendo tra quanto di meglio ha da offrire l’ecosistema Android e l’ultimo arrivato del catalogo iOS, a fronte di una spesa aggiuntiva contenuta.

Da una parte c’è Samsung Galaxy S23 Ultra, erede della linea Note con pennino in dotazione per scrivere e prendere appunti a mano libera, con piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e sensore fotografico principale da 200 megapixel. Dall’altra, invece, iPhone 14 con il suo comparto hardware ottimizzato dalla mela morsicata in cui spicca il chip A15 Bionic.

Per maggiori informazioni in merito a queste due offerte mobile proposte da TIM a Partite IVA e aziende, così come per prenotarle, è sufficiente visitare la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.