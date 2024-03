TIM spegne la rete in rame in 8 Regioni

TIM aveva avviato lo switch off quasi tre anni fa con la centrale di Mattarello (Trento). L’operatore ha ora deciso di accelerare la migrazione alla fibra ottica, spegnendo la rete in rame in diversi Comuni di 8 Regioni. I clienti dovranno effettuare il passaggio alla banda larga entro il 24 maggio.

Solo FTTH, addio ADSL

TIM scrive nei comunicati stampa che i clienti sono stati informati dello switch off nella fattura telefonica. C’è tempo fino al 24 maggio per passare ad un’offerta FTTH, altrimenti si perderanno i servizi di fonia e Internet. I clienti verranno contattati dal servizio 187 (191 per le aziende) per la verifica dell’impianto e la fornitura del modem in comodato d’uso gratuito. Rimarranno invariati il numero telefonico e le condizioni tariffarie.

La novità riguarda anche i clienti di altri operatori che usano la rete TIM. Ovviamente è possibile la migrazione da TIM ad altri operatori e viceversa, sfruttando eventuali offerte. Gli interventi per la dimissione delle centrali della rete in rame sono stati approvati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Queste sono le centrali che verranno “spente” a partire dal 25 maggio:

Campania : Calvizzano, Santa Maria La Carità, Giugliano in Campania, Ischia, Sarno, Brusciano, Bacoli, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Giugliano in Campania, Pellezzano, Montecorvino Rovella, Castel Volturno, Capua e Santa Maria Capua Vetere

: Calvizzano, Santa Maria La Carità, Giugliano in Campania, Ischia, Sarno, Brusciano, Bacoli, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Giugliano in Campania, Pellezzano, Montecorvino Rovella, Castel Volturno, Capua e Santa Maria Capua Vetere Lazio : Roma (2), Ardea (3), Fonte Nuova (2), Monterotondo (2), Rieti, Pomezia, Anzio, Tivoli, Aprilia e Mentana

: Roma (2), Ardea (3), Fonte Nuova (2), Monterotondo (2), Rieti, Pomezia, Anzio, Tivoli, Aprilia e Mentana Veneto : Verona (via Vincenzo Liruti), Sommacampagna (VR) e Selvazzano Dentro (PD)

: Verona (via Vincenzo Liruti), Sommacampagna (VR) e Selvazzano Dentro (PD) Toscana : Lucca (via per Camaiore)

: Lucca (via per Camaiore) Molise : Termoli (Contrada Pantano)

: Termoli (Contrada Pantano) Emilia-Romagna : Casinalbo a Formigine (Modena)

: Casinalbo a Formigine (Modena) Sicilia : Palermo, Monreale, Bagheria, Ficarazzi, Acireale, Augusta e Melilli

: Palermo, Monreale, Bagheria, Ficarazzi, Acireale, Augusta e Melilli Lombardia: località Molinetto nel comune di Mazzano (Brescia)

Il passaggio alle connessioni FTTH incrementerà notevolmente le prestazioni e la qualità del servizio. La fibra ottica comporta inoltre una riduzione dei consumi energetici e quindi un minore impatto ambientale.