TIM Super 5G ora regala Google One 100GB

Interessante iniziativa congiunta tra TIM e Google, con l'operatore italiano che sposa l'offerta cloud di Mountain View per metterla a disposizione della propria utenza. L'accordo è strategico perché per l'utenza lo spazio di archiviazione in cloud sta diventando sempre più importante: l'alto numero di foto e video registrati con lo smartphone, oltre a documenti e produzione cloud, hanno trasformato questa dimensione complementare in un “must” per una vita online sufficientemente organizzata.

Google One con TIM

Di qui la scelta di Google come partner, con TIM capofila di un'offerta che mette a disposizione il piano Google One 100GB a quanti intendono aprirsi questa opportunità di archiviazione a basso costo. Basso o, addirittura, nullo: i profili tariffati TIM Super 5G e TIM TIM Super Unlimited 5G mettono infatti a disposizione il tutto senza alcun costo aggiuntivo, includendolo semplicemente all'interno delle tariffe premium che sul 5G possono far leva per un trasferimento dati più rapido ed efficiente.

I 100GB possono essere sfruttati in coabitazione tra Google Drive, Gmail e Google Foto. Google One 100GB consente di fare un backup delle proprie immagini con piena risoluzione, avere una copia di tutti i propri file al sicuro e poter accedere a prezzi speciali per servizi come YouTube Premium o Stadia. Il profilo, inoltre, può essere condiviso fino ad un massimo di 5 persone per poter sfruttare in comune medesimo spazio.