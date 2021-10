TIM SUPER SAT: Internet via satellite fino a 100 Mbps

SUPER SAT è il nuovo servizio satellitare di TIM, disponibile a partire da oggi dopo il termine della fase sperimentale avviata a giugno. Un'iniziativa messa in campo dalla telco, in collaborazione con Eutelsat, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il divario digitale. Nel comunicato giunto in redazione si legge che il servizio è riservato ai nuovi clienti che risiedono nelle aree del Paese non ancora raggiunte dalle reti fisse broadband e ultrabroadband ovvero laddove non arrivano fibra, ADSL o FWA.

Internet dal satellite: l'offerta di TIM

Le prestazioni arrivano fino a 100 Mbps in download e 5 Mbps in upload, con traffico illimitato. Ogni mese a disposizione 100 GB alla massima velocità, dopodiché la banda viene automaticamente ridotta a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload. Da considerare inoltre che la tecnologia geostazionaria impiegata introduce un ritardo di circa 600 ms . Coperta fin da subito la quasi totalità del territorio nazionale. Il prezzo dell'abbonamento è 49,90 euro al mese.

L'iniziativa conferma l'impegno di TIM per superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle reti TIM in Fibra e Fixed Wireless Access (FWA).

Per i clienti che sceglieranno SUPER SAT è prevista la fornitura di un kit che include parabola da installare all'esterno dell'abitazione e modem WiFi (inclusi nel prezzo). L'installazione è eseguita da un tecnico specializzato (anch'essa senza spese extra). Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale, da cui apprendiamo che per il momento sono esclude Sicilia e centro-sud della Sardegna.