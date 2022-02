TIM Vision ti regala le Olimpiadi Invernali in 4K

Un’incredibile esplosione di fuochi artificiali che si stagliano sullo sfondo dello stadio del ghiaccio che sarà ombelico dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino appena inaugurati in Cina. Le prime immagini sono appena giunte da oltre la Grande Muraglia e qualcuno può godersele in 4K: sono gli utenti TIM Vision, per i quali è disponibile tutto il meglio della programmazione dell’evento tramite Eurosport Player.

Olimpiad Invernali, in 4K su Tim Vision

Gli abbonati Eurosport ( puoi abbonarti qui) in possesso del TimVision Box potranno godersi l’altissima definizione, approfittando quindi di un’esperienza unica che fin qui nemmeno per il Calcio in streaming è ancora stata fornita.

Con oltre 1200 ore live, trasmesse nei 19 giorni di competizione, l’esperienza su TimVision sarà unica. Sono infatti previsti fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e a tutti i 109 eventi previsti.

Tutti i nuovi clienti TimVision hanno Eurosport Player incluso per 12 mesi, dunque è questo il momento giusto per salire a bordo. Oltre alle Olimpiadi Invernali, infatti, v’è molto di più: “TimVision è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima“.