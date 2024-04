TIM Wi-Fi Power Smart a 27,90€ al mese: l'ultima offerta per la fibra di TIM

Sei reduce dall’ennesima rimodulazione del tuo operatore e hai deciso di cambiare offerta? Oppure hai traslocato da poco e stai cercando una nuova promozione per la fibra?

Se le cose stanno così, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di TIM, dove l’offerta TIM Wi-Fi Power Smart è in promo a 27,90 euro al mese invece di 30,90 euro per i nuovi clienti. Il prezzo è valido soltanto se procedi con l’attivazione online entro il 23 aprile.

Offerta fibra TIM: le caratteristiche chiave di TIM Wi-Fi Power Smart

Wi-Fi Power Smart è l’offerta Internet per la casa di TIM completa per i nuovi clienti. Tra le altre cose, include la fibra fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate per due anni, l’opzione TIM Navigazione Sicura e il modem TIM HUB+ Executive (la promozione inoltre azzera i costi di attivazione, a patto però di completarla online).

Come citato qui sopra, l’offerta include la presenza del modem TIM HUB+ Executive (il suo costo è di 10 euro al mese per 24 mesi, già incluso nella rata mensile dell’offerta). Si tratta di un dispositivo progettato per raggiungere le prestazioni migliori, grazie al supporto al Wi-Fi 6 e alla tecnologia EasyMesh, che rende la rete Wi-Fi casalinga più stabile e veloce.

Per attivare l’offerta per la fibra collegati a questa pagina di TIM e fai clic sul pulsante Verifica e Attiva. Il passaggio seguente richiede l’inserimento del proprio indirizzo, in modo da scoprire la velocità di navigazione che è possibile ottenere al proprio indirizzo, completa infine la richiesta inserendo i dati di pagamento richiesti.