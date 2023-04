Tinder si aggiorna: arriva l'IA per la verifica delle foto

Tinder, il social network del dating per eccellenza, sta ricevendo un aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale per la funzione di verifica delle foto degli utenti, usata per dimostrare a chi frequenta il servizio che non si è né bot, né catfish, ovvero persone che usano una falsa identità online. L’update in questione rafforza il processo di identificazione richiedendo un video selfie anziché delle foto, potenziato da una IA capace di completare la verifica in maniera rapida ed efficace.

Tinder si aggiorna con l’IA

La verifica dell’identità è disponibile sin dall’agosto 2021 e, già allora, venne annunciata come una funzionalità “complessa e articolata” concepita appositamente per “far sentire i membri [della community di Tinder] al sicuro”. Secondo la società, le modifiche più recenti applicate alla funzionalità saranno cruciali nella definizione della sicurezza degli utenti, ma servirà il supporto di un partner di terze parti per gestire il processo di verifica dei video selfie; la società potenzialmente interessata non è stata però nominata.

In merito al funzionamento del sistema inedito, però, Match Group è scesa leggermente nel dettaglio spiegando che il modello richiederà prima all’utente di completare una serie di istruzioni video, per poi intervenire tramite strumenti IA per la verifica della corrispondenza del volto tra foto profilo e video. La funzione, infine, sostituirà completamente l’opzione precedente che prevede il semplice caricamento di una fotografia.

Coloro che hanno già la spunta blu grazie alla verifica mediante immagini riceveranno delle richieste da parte dell’app per confermare o meno la volontà di mantenere il simbolo. In questo modo, non solo i membri potranno completare di nuovo la verifica con una feature più sicura, ma Tinder potrà anche eliminare gli account che non forniranno alcuna risposta in quanto inattivi.

Parallelamente a questa funzione, Tinder introdurrà un’opzione di selezione degli utenti verificati nelle chat, cosicché i match possano avvenire esclusivamente con coloro che hanno già confermato la loro identità. La funzione di verifica mediante video verrà distribuita oggi, 26 aprile 2023, mentre la possibilità di limitare i messaggi solo ai “membri verificati con foto” arriverà nei prossimi mesi.