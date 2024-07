Tineco protagonista del Prime Day: sconti FOLLI fino al 50%

Brand leader nel settore dei lavapavimenti e aspirapolveri smart, Tineco si riconferma anche quest’anno come leader nelle vendite su Amazon, nella categoria di riferimento. Il noto marchio viene scelto da ben 14 milioni di utenti in tutto il mondo, diventando la prima scelta quando si tratta di lavapavimenti.

Per festeggiare questo traguardo, Tineco ha deciso di partecipare al Prime Day 2024 con sconti imperdibili. Il 16 e 17 luglio, gli utenti potranno approfittare di offerte speciali su Amazon per i prodotti della linea FLOOR ONE e PURE ONE. Queste promozioni non solo renderanno la pulizia della casa più efficiente, ma anche più conveniente. Scopriamo insieme i dettagli delle offerte disponibili.

Migliori offerte Tineco al Prime Day Amazon

Ecco i migliori prodotti in promozione in occazione del Prime Day del 16 e 17 luglio 2024. Oltre alle seguenti promozioni, abbiamo anche un coupon esclusivo, basta aggiungere il codice KZPS27HJ in fase di check-out per ottenere un ulteriore 2% di sconto.

TINECO FLOOR ONE S5: Per gli early adopter

Il FLOOR ONE S5 è il lavapavimenti smart ideale per chi cerca una pulizia efficiente e rapida. Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, è in grado di rilevare e rimuovere sia sporco fresco che incrostato. Con un design flessibile della testina, un peso di 4,5 kg e un’impugnatura ergonomica, questo dispositivo è maneggevole e facile da usare. L’autonomia della batteria è di 35 minuti e dispone di due serbatoi separati per l’acqua sporca e quella pulita.

Il TINECO FLOOR ONE S5 sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 299€, rispetto al prezzo di partenza di 519€, con uno sconto del 42%.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6: Per raggiungere ogni angolo

Il FLOOR ONE STRETCH S6 è progettato per raggiungere anche i punti più difficili grazie alla sua capacità di piegarsi a 180 gradi. Dotato di tecnologie avanzate come il sensore iLoop Smart Sensor e il sistema di autopulizia MHCBS, questo modello offre un’autonomia migliorata di 40 minuti. Il design rinnovato prevede un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sopra la spazzola e un’altezza di soli 13 cm quando completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia.

Durante il Prime Day, il TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a 479€, rispetto al prezzo di partenza di 599€, con uno sconto del 20%.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7: Il prodotto all-in-one

Il modello FLOOR ONE SWITCH S7 è una soluzione 5-in-1 che include diversi accessori per una pulizia approfondita. La nuova tecnologia FlashDry combina un lavaggio di 2 minuti e una fase di asciugatura di 5 minuti, garantendo un rullo pulito e senza odori in soli 7 minuti. Questa caratteristica lo rende ideale per case con bambini e per chi vive con animali.

Il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 sarà disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 719€, rispetto al prezzo di partenza di 899€, con uno sconto del 20%.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro: Prestazioni uniche

Il top di gamma, FLOOR ONE S7 Pro, offre una pulizia efficiente aspirando e lavando contemporaneamente. Il sistema MHCBS garantisce una pulizia superiore, rimuovendo efficacemente lo sporco grazie a un raschietto integrato e alla rotazione dei rulli a 450 giri al minuto. Questo sistema riduce il tempo di asciugatura della spazzola e minimizza i residui di acqua sporca, prevenendo la formazione e la diffusione di muffe e batteri.

Il TINECO FLOOR ONE S7 Pro sarà in offerta su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo speciale di 569€, rispetto al prezzo di partenza di 799€, con uno sconto del 29%.

TINECO PURE ONE X Pet: Per i possessori di cani e gatti

Il PURE ONE X Pet è la scelta ideale per chi ha animali domestici, grazie alla tecnologia ZeroTangle che previene i grovigli di peli. Con un’autonomia di 45 minuti e la tecnologia iLoop Smart Sensor, questo aspirapolvere si adatta automaticamente al livello di sporco. Può essere facilmente trasformato in un aspirapolvere portatile per rimuovere i grovigli di peli dai tessuti, come divani e tappeti.

Il TINECO PURE ONE X Pet sarà in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 179€, rispetto al prezzo di partenza di 329€, con uno sconto del 46%.