TopHost: con l'offerta FLASH crei il tuo sito web a partire da 5,99€

TopHost è il servizio di cui hai bisogno oggi stesso se hai in mente di creare un nuovo sito web. Con il suo innovativo sistema di qualità, avrai la certezza di poter usufruire di risorse ottimizzate ad un prezzo mai così competitivo. Grazie all’ultima offerta flash, infatti, hai la possibilità di avere il tuo dominio a partire da soli 5,99 euro all’anno. Sfruttando tutti i vantaggi extra come il backup automatico e la protezione da malware, virus e vulnerabilità. Fai subito tua la promo wow e inizia a lavorare al tuo nuovo progetto online.

TopHost: il web hosting economico che soddisfa tutti

TopHost è un’azienda nata nel 2004 e che sin dagli albori ha saputo offrire i prezzi più bassi del mercato con la miglior qualità. Dopo aver scelto la promo che più fa per te, sarai sicuro di poter dar vita al sito web che hai sempre sognato. Tutti i piani offrono un web hosting veloce, la registrazione del dominio per fare brand protection, tool per il supporto a WordPress, Joomla, Prestashop e tanto altro. Con performance di livello assoluto per un portale trafficato o per l’e-commerce, potrai sfruttare l‘assistenza completa e sempre al tuo fianco.

Ecco i quattro piani a tua disposizione:

Topname a 5,99€ l’anno + IVA

a 5,99€ l’anno + IVA Topweb a 10,99€ l’anno + IVA

a 10,99€ l’anno + IVA Topweb Plus a 17,99€ l’anno + IVA

a 17,99€ l’anno + IVA Topweb Ultra a 49,99€ l’anno + IVA

Il primo di questi è pensato per chi ha bisogno di registrare un dominio e di godere di traffico illimitato, 1 GB di hosting, email e alias illimitati, HTTPS e HTTP2.0. Se invece hai voglia di dar vita ad un sito web amatoriale, allora Topweb fa al caso tuo. Avrai infatti ben 20 GB SSD di hosting, 4 database MySQL, 30 email e alias illimitati, PHP da 5.4 a 9.0 e terzi livelli illimitati.

Con il Plus i database MySQL salgono a 6, l’hosting sarà da 30 GB SSD, il PHP fino a 8.1 Fast CHI e le email sono 50. Infine il piano Ultra, per professionisti e portali di e-commerce. Qui avrai anche un Redis dedicato e un PHP e OPcache a tua disposizione. Scegli ciò che fa per te e attiva ora il piano ideale.