TORNA in promo il Chromecast con Google TV per televisore NUOVO a 32€

Un vecchio televisore con app che non si aggiornano e neanche tutte quelle che più ti piacciono. È buono per la discarica? Non scherziamo, ha solo bisogno di un Chromecast con Google TV! Spesa irrisoria per dare nuova vita al tuo vecchio modello con una mossa unica.

Ebbene, questo prodottino ideato da Google è comodo e versatile. Ormai i modelli più recenti lo hanno già integrato ma tu lo puoi aggiungere pagando ancora di meno. Su Amazon lo sconto del 18% fa scendere il prezzo a soli 32,99€, aggiungilo al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Chromecast con Google TV: come si usa, quanto è comodo

Il prodotto di Google è facile da installare. Devi avere a disposizione un televisore con porta HDMI e una connessione WiFi. Collegalo alla presa di alimentazione e fai partire la configurazione: nel giro di un paio di minuti hai fatto tutto quanto.

Appena lo fai partire trovi davanti a te l’home page di Google TV che ti mette a disposizione tutte le app e tutti i contenuti che più ami. Puoi scaricare quelle che ami di più ma sappi che ci sono già YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e altre ancora.

Con il telecomando che ti viene dato hai la gestione rapida e anche vocale. Sulla parte superiore, infatti, non manca all’appello il tasto per chiamare all’attenti l‘assistente Google che esaudisce tutte le tue richieste.

L’intero sistema supporta le riproduzioni in 1080p HDR.

Semplice, veloce e soprattutto comodo per dare una nuova vita a vecchi televisori o modelli incompleti. Collegati su Amazon dove Chromecast con Google TV diventa tuo ad appena 32,99€, approfitta dello sconto del 18%.

Le spedizioni, come al solito, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime eventualmente attivo sul tuo account.