L'ultimo MORTAL KOMBAT è scontato del 53%!

Sei pronto a sfidare chiunque in battaglie all’ultimo sangue sulla tua Xbox Series X? Il nuovo Mortal Kombat 1, uscito alla fine dello scorso anno, vede il suo prezzo crollare del 53%, raggiungendo i 35,51€! Scopriamo tutte le caratteristiche di questo nuovo titolo.

Tutte le caratteristiche di Mortal Kombat 1

Questo nuovo gioco porta una ventata di novità nel sistema di gioco, arricchendo la serie con una storia mozzafiato e l’iconica brutalità che ha reso Mortal Kombat un nome famoso nel mondo dei videogiochi.

Affronterai combattimenti epici con personaggi leggendari come Scorpion, Sub-Zero, e Raiden, e molti altri. Ogni lotta è un incontro brutale, dove puoi scatenare mosse speciali devastanti e Fatality brutali che annientano i tuoi avversari in un tripudio di sangue e violenza. Potrai esplorare il nuovo sistema di Kameo Fighters, che ti permette di scegliere da un elenco di combattenti esclusivi e convocarli in tuo aiuto per rovesciare le sorti della battaglia.

Mortal Kombat 1 introduce un sistema di combattimento completamente rinnovato, che offre una profondità strategica senza precedenti e una varietà di mosse mai vista prima. Padroneggerai nuove combo, attacchi aerei e abilità speciali per sconfiggere i tuoi nemici con stile e vivi un’esperienza di gioco fluida e reattiva, ottimizzata per le console di ultima generazione.

La storia riprende la narrazione da dove l’aveva lasciata Mortal Kombat 11, con nuovi personaggi e colpi di scena inaspettati. Sarai chiamato a scoprire i segreti del passato e affrontare una minaccia che potrebbe mettere in pericolo l’intero regno dei Terran.

Non lasciarti scappare Mortal Kombat 1 per Xbox Series X o S a soli 35,51€, al posto degli originari 74,99€!