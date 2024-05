Mini PC, che affare: solo 119€ per BMAX MaxMini B1 Pro

BMAX MaxMini B1 Pro è l’affare di oggi per chi cerca un Mini PC economico: attiva il coupon su Amazon per poterlo acquistare al prezzo stracciato di 119 euro. Tra i punti di forza ci sono senza dubbio le dimensioni compatte: solo 12x12x2,2 centimetri di ingombro e un peso che si attesta a 220 grammi. Vediamo gli altri.

BMAX MaxMini B1 Pro: coupon sconto per il Mini PC

Partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Sul fronte delle specifiche tecniche, invece, il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 500 integrata, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati. Sono inoltre presenti i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, le uscite video HDMI e VGA per il collegamento simultaneo di più monitor con supporto alla risoluzione 4K, le porte USB Type-A e il jack audio. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per poter sbloccare lo sconto e acquistare BMAX MaxMini B1 Pro al prezzo finale di soli 119 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un Mini PC economico, versatile e completo, adatto sia alla produttività di base che allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento nel tempo libero.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. L’e-commerce assicura la consegna gratuita a domicilio se effettui subito l’ordine. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto eventualmente per agganciarlo dietro al monitor.