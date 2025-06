Tornano a prezzo speciale le Apple AirPods Pro 2 anche in 5 rate

Le Apple AirPods Pro 2 sono tra le wearable più ambite sul mercato. Se possiedi iPhone, MacBook o iPad e vuoi un paio di cuffie da abbinare a uno di questi dispositivi, puntare su quelle prodotte da Casa Cupertino è la scelta migliore. L’ecosistema e la sua ampia compatibilità rende l’utilizzo una passeggiata e sempre al massimo del potenziale. Inoltre, questo modello, è dotato di cancellazione attiva del rumore e tanto altro ancora. Mettile nel carrello a soli 198,99 euro con uno sconto del 29% che fa precipitare il prezzo. Il meglio? Puoi pagare anche in 5 rate senza interessi su Amazon.

Con design in ear e quindi punte in silicone, le Apple AirPods Pro 2 sono le wearable ideali per chi cerca qualità e stabilità. Grazie alla diverse misure puoi trovare il fitting perfetto e indossarle a lungo in totale comfort e godendo di un’esperienza senza mezzi termini. Si connettono anche a sistemi operativi diversi da MacOS e iOS, dunque puoi acquistarle anche se non possiedi altri prodotti firmati Apple. Detto ciò, grazie alla resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua, sfruttali in tutte le fasi della tua giornata senza rinunciare alla compagnia di musica e podcast quando ti alleni.

L’audio è spaziale, nel vero senso della parola. Gli auricolari riconoscono la forma del tuo orecchio e grazie al rilevamento dinamico della posizione, creano un settaggio personalizzato per riprodurre i suoni in modo ottimale. Aggiungendo la cancellazione attiva del rumore, godi di un’esperienza finale di eccellente natura e se hai bisogno di tornare a contatto con la vita quotidiana, attiva la modalità Ambient e scopri cosa succede attorno a te. Controlli touch, batteria fino a 30 ore di autonomia e tanto altro da scoprire.

Metti le Apple AirPods Pro 2 nel carrello a soli 198,99 euro con lo sconto del 29% su Amazon, pagale in un’unica soluzione o in 5 comodissime rate.