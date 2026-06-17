Tot diventa all-in-one: la fatturazione elettronica nel conto business

La fintech italiana Tot ha annunciato una novità che farà comodo a molti imprenditori e liberi professionisti: l’integrazione nativa della fatturazione elettronica nel conto business. Questo permette di emettere e ricevere fatture elettroniche direttamente dall’applicazione, senza dover passare da software o servizi esterni, in modo pienamente conforme a quanto prevede la normativa italiana.

La fatturazione elettronica è nel conto di Tot

È una soluzione all-in-one che unisce fatture, pagamenti e contabilità. Il vantaggio concreto è una riduzione dei tempi e delle complessità operative, con un risparmio quantificato in un minimo di 10 ore mensili per attività come l’emissione e la riconciliazione dei documenti. Si fa tutto attraverso la stessa interfaccia già utilizzata per la gestione di conto, incassi carte e spese dello staff.

Ci sono funzionalità come l’invio diretto al Sistema di Interscambio del Fisco, la verifica automatica degli errori prima della spedizione, il download del proforma e la copia di cortesia. Arriverà poi con un aggiornamento l’emissione fatture verso la Pubblica Amministrazione, con gestione integrata di CUP e CIG per la compliance. Di seguito il commento di Doris Messina, CEO & Co-Founder di Tot, che si concentra sul concetto di semplificazione.

La fatturazione elettronica in Italia è obbligatoria da anni, ma per molte PMI rimane un processo separato dal conto: un software a parte, un accesso in più, un’altra riconciliazione manuale. In Tot, come imprenditori che vivono ogni giorno le stesse sfide che vivono i nostri clienti, pensiamo che la semplificazione passi anche dall’integrazione di tutti gli strumenti per la gestione finanziaria e amministrativa. Per questo l’integrazione della fatturazione elettronica direttamente nel conto è un tassello essenziale

Ancora, le fatture passive arrivano direttamente su Tot e si pagano con un tocco, senza uscire dall’app. E chi utilizza già un altro software di gestione potrà sincronizzare comodamente tutto lo storico, grazie alla connessione diretta con il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Al tempo stesso, il commercialista sarà in grado di accedere al conto in autonomia e sicurezza. La maggior parte dei conti business Tot include già la fatturazione elettronica per emettere e ricevere fino a 720 documenti ogni anno senza costi aggiuntivi rispetto al canone. Concludiamo con le parole di Bruno Reggiani, COO & Co-Founder.

Per Tot, integrare la fatturazione elettronica è più che una funzionalità aggiuntiva: è la concretizzazione della promessa di una piattaforma di gestione finanziaria e amministrativa all-in-one, con la stessa trasparenza che contraddistingue il nostro approccio al pricing: zero costi nascosti, zero sorprese. La grande maggioranza dei nostri clienti usa il conto come strumento principale o unico per la gestione del business. Avere fatture, pagamenti, spese del team e carte in un’unica piattaforma significa meno tempo perso tra tool diversi, meno errori di riconciliazione, meno burocrazia da gestire a mano.