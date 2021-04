Guida autonoma: Lyft Level 5 è l'acquisizione di Woven Planet (Toyota)

A fronte di un investimento quantificato economicamente in 550 milioni di dollari, Woven Planet (sussidiaria Toyota) allunga le mani su Level 5, divisione di Lyft fondata nel 2017, con sede a Palo Alto in California e specializzata nello sviluppo di un sistema per la guida autonoma. L’operazione andrà a concludersi entro il terzo trimestre dell’anno.

Woven Planet di Toyota compra Lyft Level 5

La cessione del business da parte di Lyft potrebbe in qualche modo essere legata al fatto che, a dispetto delle previsioni formulate negli anni scorsi, le vetture self-driving non sono ancora una realtà sufficientemente diffusa per poterne realizzare un business profittevole a stretto giro. La maggior parte dei veicoli di questo tipo oggi presenti sulle strade partecipano a una qualche fase di test e le tempistiche necessarie per una democratizzazione della tecnologia sembrano essersi sensibilmente allungate.

Nell’ultimo periodo, il nome di Toyota è stato più volte affiancato dai rumor al progetto Apple Car: stando alle indiscrezioni emerse, la mela morsicata sarebbe al lavoro con un partner (non meglio precisato) sulla realizzazione di un’auto elettrica dotata di caratteristiche avanzate per quanto concerne il sistema di infotainment e la guida autonoma. Ad oggi non si registrano però annunci ufficiali.

Il gruppo nipponico non è certo nuovo a progetti su questo fronte: tra gli altri segnaliamo il concept LQ (visibile nell’immagine qui sopra), presentato nella seconda parte del 2019, una vettura dallo stile sfacciatamente avveniristico di livello 4 ovvero con volante e pedali ancora presenti, ma in grado di muoversi da sé in qualsiasi situazione.