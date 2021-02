TP-Link Deco P9: il sistema mesh ibrido scontato di 50€

Oggi vi proponiamo una promozione Amazon dedicata a uno dei prodotti più innovativi nel mercato delle connessioni wireless. Si tratta del kit ibrido Wi-Fi mesh TP-Link Deco P9, un sistema che unisce la versatilità del Wi-Fi mesh, alla potenza del Powerline AV1000. Il prezzo? 199,20 euro invece di 249,00 euro con un risparmio di quasi 50 euro.

TP-Link Deco P9: caratteristiche tecniche

Il kit Deco, come ogni altro kit mesh, ha come obbiettivo quello di andare a coprire con la rete wireless tutte le zone oscure della casa o dell’ufficio che non vengono coperte dal modem principale. Il sistema in questione si compone di 3 dispositivi: un router primario e due satelliti. La configurazione è estremamente semplice grazie all’app dedicata, che in pochi passaggi guidati permette di avere la rete pronta all’utilizzo in una manciata di minuti.

La stessa associazione tra i dispositivi viene aiutata da un LED di stato che indica l’effettivo funzionamento. La copertura del Wi-Fi infine raggiunge ben 560 metri quadri, adattandosi perfettamente tanto ad appartamenti di grandi dimensioni (anche su più livelli) che a locali commerciali di medie dimensioni.

Ciò che però differenzi il kit Deco P9 dai tradizionali kit mesh è il sistema ibrido che oltre al Wi-Fi mesh utilizza la rete Powerline. Questo tipo di connessione utilizza l’impianto elettrico per raggiungere ogni angolo della casa o del negozio. I vantaggi di questa combinazione sono molteplici: è possibile raggiungere con la connessione anche le zone caratterizzate da muri spessi o schermati e si possono sfruttare entrambi i tipi di connessioni per ottenere una velocità ed una stabilità della rete maggiore.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il kit di TP-Link a 199,20 euro con uno sconto di poco meno di 50 euro sul prezzo di listino.