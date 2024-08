TP-Link Tapo L530E: solo 9,99€ per la lampadina smart WiFi (Amazon)

Personalizza l’illuminazione in casa con la lampadina smart WiFi TP-Link TAPO L530E: con attacco E27 può essere tua oggi su Amazon a soli 9,99 euro invece del prezzo consigliato di 14,99 euro, pronta per essere integrata nel tuo sistema.

TP-Link Tapo L530E: lampadina smart WiFi compatibile con Alexa e Google Home

La L530E ti offre infinite possibilità con le sue 16 milioni di tonalità di colore: puoi personalizzare la luminosità e la temperatura della luce per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione e tutto questo senza utilizzare un hub. La lampadina si collega alla tua rete WiFi e puoi controllarla tramite l’apposita app per smartphone.

Inoltre, puoi integrarla con Alexa e Google Assistant: basterà un semplice comando come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera” per avere il controllo totale senza dover muovere un dito.

Avrai la possibilità di creare scenari e programmare le luci in base alle tue routine quotidiane, come orari specifici per accendere o spegnere le luci con la luminosità e il colore che preferisci, e una utilissima modalità Assente che potrà simulare la tua presenza in casa quando non sei presente.

Una lampadina smart che mette insieme tecnologia, praticità e stile: acquista la TP-Link Tapo L530E a soli 9,99 euro.