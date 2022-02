Il trading di Fineco è a canone zero se hai meno di 30 anni

Fineco è una delle banche più conosciute in Italia, con migliaia di clienti sparsi in tutta la nazione. La suddetta azienda ha quindi deciso di fare di più per i propri utenti, offrendo a tutti la possibilità di investire tramite i propri canali e mettendosi a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. In più, per tutti coloro che avranno un’età minore di 30 anni, il canone del conto sarà completamente azzerato, oltre ad avere ulteriori vantaggi e condizioni speciali per i propri investimenti.

Fineco permette ai propri clienti di investire sui titoli delle principali borse mondiali

Come ogni servizio di trading ben congegnato, anche quello offerto da Fineco si basa su quattro principi fondamentali: sicurezza, semplicità, professionalità e assistenza. Tutti coloro che utilizzeranno il servizio di investimento della suddetta azienda potranno infatti contare su un sistema bancario solido e con anni di esperienza, su un sito Web e un’applicazione per smartphone e tablet ben strutturati e semplici da usare, su strumenti avanzati dedicati agli investitori più esperti e soprattutto su centinaia di operatori sempre a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In più, come già ampiamente accennato in precedenza, tutti gli utenti con età inferiore a 30 anni, avranno la possibilità di utilizzare il conto a canone zero, oltre ad ulteriori vantaggi, tra cui: acquisto di azioni in Italia e negli USA a prezzi più vantaggiosi, PAC in ETF a zero spese e molto altro ancora.

L’offerta della piattaforma trading di Fineco è molto ampia e consente l’accesso a 26 borse mondiali, in diversi settori aziendali e con un solo conto multivaluta. Tramite il sito Web e l’applicazione mobile (disponibile su App Store, Google Play Store e anche Huawei App Gallery) si potranno infatti visualizzare diversi grafici interattivi completi di analisi tecniche, oltre a restare aggiornati con news, bilanci, indicatori e quotazioni in tempo reale.

Tutti i clienti potranno poi contare su agevolazioni e prezzi speciali, come l’azzeramento di tutte le spese relative al deposito minimo, alle spese di inattività, al trasferimento dei titoli e alle spese di custodia. Le commissioni per tutti i clienti con età superiore a 30 anni varieranno invece in base ai titoli di riferimento: europei, statunitensi o canadesi.