Trapano elettrico a percussione Bosch in DOPPIO SCONTO su Amazon

C’è una buona opportunità per il fai da te su Amazon. Questo trapano a percussione del marchio Bosch può essere tuo al prezzo imperdibile di 39,99 euro invece di 59,99 euro. Per avere lo sconto non devi far altro che spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Trapano a percussione Bosch in doppia offerta: le caratteristiche

Il trapano elettrico a percussione Bosch EasyImpact 600 è parte della linea Easy Bosch, progettata per offrire un comodo aiuto in tutti i tuoi progetti di bricolage. Con una potenza di 600 W, questo trapano è compatto, leggero ed ergonomico, garantendo un lavoro confortevole e senza fatica. È ideale per forare nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm.

Dotato di una levetta di regolazione elettronica, puoi gestire facilmente il numero di giri durante la foratura, garantendo precisione e controllo ottimali. Il mandrino autoserrante a doppia bussola consente di sostituire la punta in modo rapido e semplice, senza perdere tempo.

Il trapano viene fornito in una pratica valigetta che lo rende facile da trasportare e da riporre, garantendo che sia sempre a portata di mano per qualsiasi lavoro. Un vero affare a soli 39,99 euro invece di 59,99: ricordati di applicare il coupon sconto.