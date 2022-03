Trascend JetFlash 790 128GB: capacità e sicurezza sempre con te

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, allora approfitta dell’offerta su una delle migliori pendrive in commercio per rapporto qualità/prezzo. Sto parlando della Trascend JetFlash 790 128GB, una periferica dall’ottima capacità e che mette a disposizione tutti gli strumenti per l’utilizzo professionale, oggi a soli 23 euro su Amazon.

Pendrive Trascend JetFlash 790 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design piuttosto tradizionale con un connettore retrattile grazie al comodo tasto a scorrimento. Naturalmente, non manca la pratica asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi, così da ridurre il rischio di furto o smarrimento durante il trasporto. L’interfaccia utilizzata è la USB 3.1 Gen 1 capace di offrire una velocità di trasferimento fino a 90MB/s. La capacità da 128GB consente di archiviare importanti quantità di file, dai semplici documenti a foto, video e progetti. Si tratta di un dispositivo estremamente semplice, ma che fa dell’affidabilità il suo punto di forza.

Ad accompagnare la pendrive, infatti, c’è la suite Trascend Elite. Questa include una serie di strumenti che si rivolgono soprattutto ai professionisti. Non manca, infatti, un sistema di crittazione che consente di impostare una password sia per l’accesso all’intera memoria che a singoli file o cartelle. In questo modo potrai mantenere i tuoi dati sempre al sicuro in caso di smarrimento o accesso non autorizzato. È presente, inoltre, un pratico strumento di ripristino che consente di recuperare i dati anche se cancellati per errore. Nel complesso, quindi, si tratta di una periferica accessibile che punta a semplificare la gestione e la condivisione dei dati, con la sicurezza indispensabile che l’utilizzo professionale richiede.

Grazie ad uno sconto del 15%, la Trascend JetFlash 790 128GB è disponibile su Amazon a soli 22,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.