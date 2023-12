Trend Casa FineTutela: l'offerta di Eni Plenitude per passare al mercato libero

L’offerta Trend Casa FineTutela è l’offerta proposta da Eni Plenitude per la fornitura di luce e gas, in vista della fine del Mercato Tutelato. Questa offerta prevede tariffe variabili in linea con l’andamento del mercato dell’energia e può essere sottoscritta fino al 17 dicembre 2023 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con un contatore attivo.

La cessazione del servizio di tutela gas è prevista per il 31 dicembre 2023 per tutte le utenze domestiche gas (sono esclusi i clienti domestici vulnerabili). Per quanto riguarda le forniture di energia elettrica il servizio di maggior terminerà invece a partire da aprile 2024.

Scopri l’offerta completa di Eni Plenitude

Le tariffe di energia e gas previste dall’offerta Trend Casa FineTutela sono calcolate in base ai prezzi all’ingrosso, con l’aggiunta di un contributo al consumo. (Ad esempio, nel mese di ottobre 2023, il corrispettivo per l’energia elettrica sarebbe stato di 0,157 €/kWh, mentre per il gas 0,568 €/Smc.)

Trattandosi di un prezzo variabile collegato all’andamento dei mercati energetici non è possibile stimare il prezzo di luce e gas dei prossimi mesi. È possibile monitorare l’andamento del mercato tramite gli indici PUN per l’energia elettrica e PSV per il gas.

L’offerta di Eni Plenitude prevede anche uno sconto in bolletta, fino a 12€ in 24 mesi per ogni fornitura sulla quale venga attivato l’addebito diretto su conto corrente. Scegliendo l’addebito diretto in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta.

L’offerta Trend Casa Fine Tutela si può sottoscrivere direttamente online seguendo pochi semplici passaggi. Per l’attivazione dell’offerta Trend Casa Fine Tutela è necessario, oltre ad un documento di identità, una copia della bolletta e il codice IBAN nel caso si desideri attivare l’addebito su conto corrente.

