Trend Casa PROMO con macchina Nescafé

Trend Casa di Eni è disponibile per pochi giorni con una PROMO esclusiva con una Macchina Nescafé in regalo. Ecco come aderire a questa favolosa offerta.

Trend Casa PROMO: scopri come risparmiare e regalati la macchina Nescafé

Con l’offerta attualmente disponibile ONLINE e denominata Trend Casa è possibile notare un risparmio considerevole già dalla prima bolletta. Questa interessante tariffa ha il prezzo indicizzato ed è quindi variabile a seconda di quanto viene sancito dall’ARERA. Dunque, questo significa che il consumo è indicizzato ma oltre a questo Eni Plenitude chiede al cliente ogni mese un surplus di 0,0330 €/kWh per la Luce e di 0,1350 €/Smc per il Gas. Lo spread che viene addebitato sui consumi è valido sia per la Monoraria che per la Bioraria.

Oltre al prezzo sui consumi, il gestore richiede anche ben 12 euro a fornitura come costo di commercializzazione e vendita. Questo ammontare è fisso e non varia col passare dei mesi. In pratica, con Luce & Gas viene richiesto un totale di 24€.

Ma TrendCasa non ha solo costi relativamente contenuti. Il risparmio che troviamo con questo fornitore è anche reso se ad esempio si attiva o meno la domiciliazione delle bollette. Addebitando su conto o carta di credito le forniture si avrà uno sconto di 24 euro per due anni.

Come vedete passare a questo gestore è forse una delle cose più azzeccate da fare. Attenti però, la promozione è in scadenza e non sarà disponibile ancora per molto! Soprattutto perché include un regalo.

Costi ed altro

Questa tariffa vantaggiosa per Luce e Gas è attivabile ONLINE in maniera facile e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.